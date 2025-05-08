ضبط دواجن ومواد غذائية منتهية الصلاحية وسجائر مجهولة المصدر شرق الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

حيث قامت إدارة تموين شرق برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد حسن رئيس الرقابة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بحملات على نطاق الإدارة، وأسفرت عن تحرير محضر ضبط ٢٢ كجم دواجن وبط منتهيِ تاريخ الصلاحية داخل أحد الهيبرات.

كما تم تحرير محضر ضبط بازار لحيازته ٢٥٠ علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، وكذا عدد ٢١ عبوة مياه غازية وبسكويت منتهي الصلاحية، وتحرير محضر ضبط بازار لحيازته ١٧٠ علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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