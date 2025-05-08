كاراتيه الأهلي يتوج بلقب الدوري الممتاز للكاتا للمرة الـ 17 على التوالي

نجح الفريق الأول للكاراتيه رجال بالنادي الأهلي في التتويج بالدوري الممتاز في منافسات الكاتا للموسم الـ17 على التوالي، بعدما حقق نتائج مميزة خلال البطولة.

‎أقيمت البطولة على صالة جامعة حلوان بمشاركة ١٣ فريقًا وهم الأهلي، طلائع الجيش، الزهور، حدائق الأهرام، رباط الأنوار، صيد الدقي، صيد المحلة، بورفؤاد، أخميم، بلطيم، الرواد، هليوليدو والقناة

‎ونجح رجال كاراتيه الأهلي في تحقيق الفوز خلال جميع مباريات البطولة، بعد تقديم أداء قوي ليحقق بطولة الدوري.

‎وضمت قائمة رجال كاراتيه الأهلي في بطولة الدوري اللاعبين علي الكومي، مصطفى رفعت، أحمد خالد، محمد أشرف ومحمد حسن

ويقود رجال كاراتيه الأهلي إسلام حسني مديرًا فنيًّا، وجمال خليل المدرب العام، يحيى الخميسي المعد البدني، وعلي صبري، المدير الفني للكاتا تحت قيادة خالد فضل رئيس جهاز الكاراتيه ومحمد حسن مدير الجهاز.

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