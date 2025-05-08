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ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد ثنائية إمام عاشور في مباراة المصري

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

ترتيب هدافي الدوري المصري، انفرد  إمام عاشور لاعب الأهلي بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعدما أحرز ثنائية للنادي الأهلي أمام المصري البورسعيدي ليصل إلى الهدف رقم 11.

 

وقاد إمام عاشور الأهلي للفوز أمام المصري 4-2 وتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق نقطتين عن بيراميدز قبل مباراة الأخير مع البنك الأهلي بالجولة الخامسة لمجموعة التتويج المقرر لها غدا الجمعة.

 

ويأتي ناصر منسي مهاجم الزمالك وأسامة فيصل لاعب البنك الأهلي في الوصافة ولكل منهما 10 أهداف.

 

ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد ثنائية إمام عاشور أمام المصري 


1-إمام عاشور الأهلي 11 هدفا

1-  أسامة فيصل البنك الأهلي 10 أهداف

1- ناصر منسي الزمالك 10 أهداف

2- محمد علي بن حمودة غزل المحلة 9 أهداف

3- شادي حسين زد 8 أهداف

3- عمرو ناصر فاركو 8 أهداف

3- ياو أنور البنك الأهلي 8 أهداف

3- صلاح محسن المصري 7 أهداف

4- محمود زلاكة سيراميكا كليوباترا 7 أهداف

4- فيستون ماييلي بيراميدز 7 أهداف 

5- مصطفي فتحي بيراميدز 6 أهداف

5- إبراهيم عادل بيراميدز 6 أهداف 

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