اتحاد اليد يكرم باستور على هامش ودية البرازيل

كرة اليد، قرر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي تكريم المدير الفني الإسباني لمنتخب الفراعنة خوان كارلوس باستور علي هامش ودية البرازيل المحدد لها الرابعة عصر اليوم الخميس بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

يأتي تكريم باستور لانتهاء مسيرته مع الفراعنة بعد تقديمه نتائج قوية بالحصول علي بطولة أفريقيا والوصول بالمنتخب إلي المركز الخامس عالميا ببطولة العالم الأخيرة.

وسوف يلتقى كلا المنتخبين المصري والبرازيلي فى المباراة الودية الثانية يوم السبت القادم فى تمام الساعة السادسة مساء على الصالة المغطاة بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وتضم قائمة اسماء المنتخب الوطني المصري كلا من: محمد على - محمد عصام الطيار - عبد الرحمن حميد - إبراهيم المصري - علي زين - محمد سند - أحمد عادل - أكرم يسري - أحمد هشام دودو - يحيى خالد - سيف هاني فوكس - محسن رمضان - سيف الدرع - أحمد خيري - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن فيصل - حسن وليد قداح - مهاب سعيد - عمر كاستيلوا - مازن رضا - عبد العزيز إيهاب زيزو - ياسر سيف - محمد طارق - خالد وليد.

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