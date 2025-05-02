تشيلسي يفوز على يورجوردين السويدي برباعية في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

فاز تشيلسي الإنجليزي على فريق يورجوردين السويدي بنتيجة 4/1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب تيلي 2 أرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

سجل أهداف تشيلسي، جادون سانشو في الدقيقة 12 ونوني مادويكي في الدقيقة 43، وأضاف الهدف الثالث والرابع نيكولاس جاكسون في الدقيقتين 59 و65.

وستقام مباراة العودة على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي، يوم الخميس المقبل.

تشكيل تشيلسي أمام يورجوردين

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