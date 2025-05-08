الشركة المصرية لنقل الكهرباء تستضيف اجتماعات منظمة Med-TSO للمرة السابعة بالقاهرة

استضافت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025، اجتماعات منظمة Med-TSO (رابطة مشغلي أنظمة نقل الكهرباء في منطقة البحر الأبيض المتوسط) للمرة السابعة، وذلك بمشاركة ممثلي 20 دولة متوسطية.

رابطة مشغلي أنظمة نقل الكهرباء في منطقة البحر الأبيض المتوسط

وتترأس المنظمة المهندسة صباح مشالي، معالي نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تهدف Med-TSO إلى تعزيز التعاون والتكامل بين مشغلي أنظمة نقل الكهرباء ذات الجهد العالي في دول البحر الأبيض المتوسط،

ركزت الاجتماعات على عدد من القضايا التشغيلية المهمة، أبرزها سبل تعزيز مرونة وتنسيق الشبكات الكهربائية في المنطقة، وتحديث قواعد التشغيل المشتركة، إضافة إلى تطوير بروتوكولات حساب السعات وتنسيق الانقطاعات المخططة. كما تم استعراض جهود مزامنة الأنظمة الكهربائية في دول جنوب المتوسط، ومراجعة الدروس المستفادة من الأحداث السابقة.

محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة

وتضمنت الفعاليات زيارة فنية إلى محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، التي تُعد من أكبر محطات الكهرباء في العالم، وتتميّز بتقنية التبريد بالهواء المضغوط.

كما ناقش المشاركون تحسين تبادل البيانات التشغيلية بين الدول الأعضاء، من خلال مراجعة نتائج الاستبيانات الخاصة بأنظمة SCADA وتحليل جاهزية الدول لتبادل البيانات بشكل آني. وتم عرض مقترح لإنشاء منصة تشغيلية إقليمية مشتركة تسهم في تعزيز التنسيق والتعاون المستمر بين الدول.

واستعرض فريق الكفاءة في المنظمة التقدم المحرز في إعداد تقييمات الكفاءة الموسمية ومتوسطة المدى، إلى جانب استعراض أحدث تقنيات التخزين والمرونة لضمان استقرار الشبكات في المستقبل.

دعم استقرار وأمن الطاقة وتعزيز التكامل الكهربائي الإقليمي

ووجهت المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، الي ادارة العلاقات العامة بتوفير كافة التسهيلات التنظيمية واللوجستية لإنجاح الاجتماعات، مؤكدة على أهمية الدور الذي تلعبه Med-TSO في دعم استقرار وأمن الطاقة، وتعزيز التكامل الكهربائي الإقليمي، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في دول البحر الأبيض المتوسط.



وأشاد الضيوف المشاركون في الاجتماعات بحسن الاستضافة والتنظيم المتميز الذي قدمته الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مثمنين الجهود المبذولة لتوفير بيئة مثالية للنقاش والتعاون، وهو ما يعكس المهنية العالية والدور الريادي الذي تلعبه مصر في دعم التكامل الإقليمي في مجال الطاقة.



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