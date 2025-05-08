الخميس 08 مايو 2025
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أخبار مصر

تحذير جديد من الكهرباء بشأن فاتورة الاستهلاك لشهر مايو

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

جدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تحذيره للمواطنين لعدم التأخير في دفع فاتورة عدادات الكهرباء القديمة لمدة 30 يوما لعدم تطبيق غرامات تأخير بنسبة 7% من إجمالي قيمة الفاتورة في حال عدم السداد في الموعد المحدد.

خطوات حساب فاتورة شهر مايو 

وقالت الوزارة إن المواطنين الذين لم يسددوا فاتورة شهر أبريل والتي يجري تحصيلها خلال شهر مايو الجاري سيواجهون غرامة بنسبة 7% إذا لم يتم الدفع قبل نهاية الشهر الجاري وفي حالة استمرار التأخر لشهر إضافي، فسيتم رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع.

وتتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة طرق لدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًّا بدون الانتظار لوصول المحصل أو من خلال الإنترنت من خلال الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر كالتالي:

  • الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لكهرباء مصر
  • مراكز تحصيل الفواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية
  • نقاط شركة فوري لتحصيل الفواتير المنتشرة على مستوى الجمهورية
  • المحافظ البنكية والتي تقبل سداد الفواتير
  • محافظ شركات المحمول
  • تطبيق My Fawry على الهواتف المحمولة
  • ماكينات الصراف الآلي ATM المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية

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