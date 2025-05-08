الخميس 08 مايو 2025
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أخبار مصر

وزير التعليم يعلن بدء العام الدراسي 2025 / 2026 في المدارس الدولية يوم 7 سبتمبر المقبل

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بموعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 في جميع المدارس الدولية، يوم 7 سبتمبر 2025.

وزير التربية والتعليم يعلن بدء العام الدراسي 2025 / 2026 في المدارس الدولية يوم 7 سبتمبر المقبل

وجاء هذا القرار عقب اجتماع السيد الوزير محمد عبد اللطيف مع مجلس إدارة جمعية المدارس الدولية، وذلك بهدف استكمال التحضيرات اللازمة، وتدريس المناهج الدراسية بشكل فعال.

 

 

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