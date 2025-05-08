الخميس 08 مايو 2025
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رياضة

نابولي يتحرك للتعاقد مع جاك جريليش من مانشستر سيتي

جاك جريليش، فيتو
جاك جريليش، فيتو

كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن نادي نابولي الإيطالي يرغب في التعاقد مع الجناح الأيسر الدولي الإنجليزي جاك جريليش نجم فريق مانشستر سيتي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن جريليش نجم مانشستر سيتي منفتح على الانتقال إلى نابولي لارتباطه مع سكوت ماكتوميناي لاعب وسط الفريق الإيطالي ونجم مانشستر يونايتد السابق.

نابولي يريد التعاقد مع دي بروين

بحسب شبكة "سكاي سبورتس"، يحاول نابولي الإيطالي ضم دي بروين في صفقة انتقال حر في نهاية الموسم.

وأشارت الشبكة إلى أن الصفقة ستكون معقدة للغاية، ولكن النادي الإيطالي بدأ التواصل مع اللاعب، محاولا التفوق على منافسيه من الأندية الكبرى.

ولفتت إلى أن فريق الجنوب الإيطالي يخطط للموسم المقبل بقوة، مع العمل على التتويج بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وأفادت بأن نابولي يأمل في الاستفادة من صداقة دي بروين وروميلو لوكاكو في المنتخب البلجيكي، إضافة إلى رغبة اللاعب في الاستمرار في أوروبا.

ويعد دي بروين واحد من أبرز اللاعبين الذي مروا على تاريخ البريميرليج، حيث توج باللقب 6 مرات إلى جانب لقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، و5 ألقاب في كأس الرابطة ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا.

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