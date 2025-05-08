بعد حادث ميدان محمد زكي، حماية المستهلك يستدعي شركة الليثي ويؤكد: السيارات التالفة لن تُباع كجديدة

أعلن جهاز حماية المستهلك، اليوم، عن استدعائه لشركة الليثي للاستيراد والتصدير على خلفية حادث تصادم وقع بميدان محمد زكي في منطقة القطامية، تسبب في تلف عدد من السيارات الجديدة المعروضة بمعرض الشركة، وذلك بعد تداول الواقعة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح الجهاز في بيان رسمي أنه تابع عن كثب تفاصيل الحادث الذي شهد اصطدام شاحنة نقل بعدد من سيارات المعرض، من طرازات متنوعة شملت (نيسان، إم جي، بايك، هيونداي، شيري، كيا، وسيات).

وبحسب ما ورد من شركة الليثي، فقد تم التأكيد على عدم إعادة طرح السيارات المتضررة داخل السوق المصري باعتبارها سيارات جديدة، مشيرين إلى أن عددها بلغ 11 سيارة، وتم تزويد الجهاز بأرقام الشاسيه الخاصة بكل منها لضمان الشفافية وتتبع السيارات.

وتضمنت قائمة السيارات المتضررة:

نيسان صني (أسود) موديل 2026 - شاسيه: 180428

نيسان قشقاي (فيراني) موديل 2025 - شاسيه: 146032

نيسان إكس تريل (أسود) موديل 2025 - شاسيه: 10776

نيسان إكس تريل (أسمنتي) موديل 2025 - شاسيه: 3420

إم جي Rx5 (أسود) موديل 2025 - شاسيه: 22142

بايك X7 (أسود) موديل 2025 - شاسيه: 183355

بايك X55 (أحمر) موديل 2025 - شاسيه: 169048

هيونداي توسان (فضي) موديل 2025 - شاسيه: 559225

شيري تيجو 7 (كحلي) موديل 2025 - شاسيه: 210757

كيا إكسيد (أزرق) موديل 2025 - شاسيه: 209167

سيات أتيكا (أسود) موديل 2025 - شاسيه: 6510630

وفي هذا السياق، شدد الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الجهاز لن يسمح بتداول هذه السيارات مرة أخرى في الأسواق المحلية على أنها جديدة، مشيرًا إلى أن الشركة المالكة ملتزمة بإبلاغ الجهاز بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لاحقًا بخصوص السيارات المتضررة.

وأكد السجيني أن الجهاز يتابع باستمرار كل ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن أمن وسلامة المستهلكين تمثل أولوية قصوى، ولن يتردد الجهاز في اتخاذ أي إجراءات استباقية تضمن الحفاظ على حقوقهم وسلامتهم.

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