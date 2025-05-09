من الأحد إلى الخميس، جدول أعمال لجنة خطة موازنة النواب لمناقشة ميزانية بعض الوزارات

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 14 اجتماعًا الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة العام المالي الجديد، فيما يتعلق ببعض الوزرات والجهات التابعة لها.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن اللجنة سوف تناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية.



وأشار سالم إلى أن الاجتماع الأول للجنة يوم الأحد يناقش مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري للسنة المالية 2025/2026.

وأضاف، أما الاجتماع الثاني للجنة يوم الأحد فهو مخصص لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة قناة السويس للسنة المالية 2025/2026.



وتابع، يعقد الاجتماعان الثالث والرابع يوم الإثنين الموافق 2025/5/12 لنظر ومناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026



وأضاف، يعقد الاجتماعان الخامس والسادس يوم الثلاثاء لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للسنة المالية 2025/2026 ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2025/2026.

موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الصحة

وتابع، تستمر اللجنة في عقد اجتماعتها يوم الاربعاء الموافق 2025/5/14 حيث يعقد الاجتماع السابع لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2025/2026.

وأضاف، أيضا بالنسبة للاجتماع الثامن فهو مخصص لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية 2025/ 2026، والتاسع لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة الدواء المصرية للسنة المالية 2025/2026، والاجتماع العاشر لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية لسلامة الغذاء للسنة المالية 2025/2026.

مديريات التضامن الاجتماعي

وأضاف، وتختتم اللجنة اجتماعاتها الأسبوع القادم يوم الخميس الموافق 15/5/2025 حيث يعقد الاجتماع الحادي عشر لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لمديريات التضامن الاجتماعي (قطاع الشؤون الاجتماعية) للسنة المالية 2025/2026، والاجتماع الثاني عشر لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة الأوقاف للسنة المالية 2025/2026، والاجتماع الثالث عشر للنظر ومناقشة موازنة الحكومة العامة للسنة المالية 2025/2026، والاجتماع الرابع عشر لمناقشة خطة وزارة المالية المحدثة لتطبيق موازنة البرامج والأداء موزعة على فترة 3 سنوات المتفق عليها وفقًا لأحكام قانون المالية العامة الموحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.