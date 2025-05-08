القبض على سيدة لاتهامها بمحاولة خطف طفلين بالمرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على سيدة لاتهامها بمحاولة خطف طفلين بمنطقة المرج.

محاولة خطف طفلين بالمرج

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بالاشتباه فى سيدة بمحاولة خطف طفلين داخل الموقف بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان أفادوا إنهم اشتبهوا فى السيدة وقيامها بخطف الطفلين مما دفعهم للإبلاغ عنها.

وتحفظ رجال المباحث على الطفلين والسيدة، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة وفحص علاقة الطفلين بالسيدة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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