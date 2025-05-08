الخميس 08 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكشف عن حكم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

الكلاسيكو
الكلاسيكو

 كشفت رابطة الدوري الإسباني الليجا اليوم الخميس، عن حكم الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد المقرر لها يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني.

حكم الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة 

وسيكون حكم مباراة الكلاسيكو هو أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز، الحَكم الإسباني المعروف بخبرته في إدارة المباريات الكبيرة. 

وسيعاونه حكم تقنية الفيديو خوسيه ماريا مارتينيز مونويرا. 

هيرنانديز سبق له إدارة 4 مباريات كلاسيكو بين الفريقين، كان آخرها في ديسمبر 2019، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0. وتوزعت النتائج في المواجهات السابقة التي أدارها هيرنانديز بين فوز لكل فريق وتعادلين ¹ ².

سجل مواجهات هيرنانديز بين برشلونة وريال مدريد


- 2 أبريل 2016: فوز ريال مدريد 2-1 في كامب نو، وشهدت المباراة طرد سيرخيو راموس.
- 23 أبريل 2017: فوز برشلونة 3-2 في البرنابيو، بفضل هدف قاتل من ليونيل ميسي.
- 6 مايو 2018 تعادل 2-2 في كامب نو، وطُرد سيرجي روبرتو.
- 18 ديسمبر 2019: تعادل 0-0 في كامب نو، وسط جدل تحكيمي بشأن ركلتي جزاء محتملتين لريال مدريد لم تُحتسبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإسباني الليجا الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد حكم الكلاسيكو رابطة الدوري الإسباني حكم تقنية الفيديو ريال مدريد سبأ ريال مدريد وبرشلونة

مواد متعلقة

ريال مدريد على القمة، قائمة الأندية الأكثر وصولا لنهائي دوري أبطال أوروبا

بعد وصول باريس سان جيرمان لنهائي دوري الأبطال، ماذا قال إنريكي عن مبابي وبرشلونة؟

رئيس برشلونة يكشف سبب خروج الفريق الكتالوني من دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

موعد تحرير العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم

3 من أعضاء مجلس المحامين يثبتون إضرابهم أمام محكمة استئناف شمال القاهرة

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الخميس وهذا العيار يسجل 4122 جنيها

إضراب المحامين أمام محاكم الاستئناف في أكتوبر رفضًا للرسوم القضائية (صور)

سيناريوهات قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة الأهلي والزمالك

محافظ القاهرة: سوق عبدالمجيد الحضاري يضم 4 مولات (فيديو)

تعرف على موعد اجتماع لجنة التظلمات لحسم أزمة مباراة الأهلي والزمالك

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

يصل لـ 3 ملايين جنيه، تفاصيل وإجراءات قرض السيارة في البنك الأهلي 2025

كيلو الأحمر بـ 550 جنيه، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في مجلس النواب بخصوص الإيجار القديم؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها الموت يوم عرفة، ما المراد بحسن الخاتمة وعلامتها؟

ما حكم عدم تعيين النية في السعي الواجب في الحج؟ دار الإفتاء تُجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 8 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية