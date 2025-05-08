الخميس 08 مايو 2025
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حوادث

حبس 5 متهمين تخصصوا بسرقة الدراجات والسيارات بالتجمع

حبس 5 متهمين تخصصوا
حبس 5 متهمين تخصصوا بسرقة الدراجات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس  5 متهمين في دائرة قسم شرطة التجمع الأول، تخصصوا في سرقة السيارات والدراجات النارية بنفس الأسلوب الإجرامي، وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

وتم العثور بحوزتهم على سلاح ناري "فرد خرطوش" وعدد من الطلقات.

 واعترف المتهمون بتنفيذ واقعتين سرقة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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القاهرة الجديدة النيابة العامة سرقة السيارات والدراجات النارية شرطة التجمع الأول نيابة القاهرة الجديدة

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