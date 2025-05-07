جامعة عين شمس تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

تستعد جامعة عين شمس لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، ووفقًا لجداول كل كلية وذلك في إطار حرص الجامعة على أن تسير العملية التعليمية وفقًا للقواعد والخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥.

جامعة عين شمس تستعد لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأوضح محمد ضياء زين العابدين، أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات اللوجيستية بشأن تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، بداية من مراجعة وتجهيز قاعات الامتحانات والكنترولات ووضع جداول الامتحانات، موجهًا بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية مؤكدا على ضرورة وضوح الأسئلة وتناسبها مع الوقت المخصص للامتحان، ومراعاة التوزيع العادل للدرجات، وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطلاب وقياس قدراتهم على الفهم والتحصيل كذلك التوجيه بمراعاة الطلاب ذوي القدرات الخاصة وتيسير كافة السبل اللازمة.

كما تم التأكيد على أهمية تواجد أعضاء هيئة التدريس خلال فترة الامتحانات للرد على استفسارات الطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم.

كذلك قام رئيس الجامعة بتكليف الأستاذ إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب بتدبير احتياجات الكليات واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان جودة العملية الامتحانية.

واتخذ قطاع شئون التعليم والطلاب حزمة من الإجراءات استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثاني منها التأكيد على إرشادات الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة حفاظا على صحة جميع أطراف المنظومة التعليمية، التأكيد على عدم دخول الطلاب للجان الامتحانات بالهواتف المحمولة مع الإعلان عن عقوبة استخدامه بوضوح بكل الأماكن بالإضافة إلى تخصيص فرق طبية مجهزة للتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث أثناء الامتحانات، وتوفير سيارات إسعاف بالقرب من مقار اللجان لضمان التدخل السريع عند الحاجة بالاضافة الي الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لمبنى الامتحانات والخيمة وضرورة قيام كليات الجامعة بإعداد تقرير يومي خلال فترة الامتحانات، يتضمن أعداد الحضور من الطلاب والغياب وحالات الغش والحالات المرضية.

جدير بالذكر أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس تجرى وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

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