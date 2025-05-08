وزارة الصناعة تبرم اتفاقية تعاون مع نيسان لتدريب الشباب

ابرمت وزارة الصناعة إتفاقية تعاون مع نيسان، ومذكرة تفاهم مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة في خطوة استراتيجية تهدف لتطوير الكفاءات الفنية ودعم قطاع التصنيع في مصر.

وشهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم كلأً من اللواء مهندس إيهاب عبد الله رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة، والمهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار رؤية نيسان المتكاملة للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر، حيث تستهدف تدريب طلاب برامج التعليم التكنولوجي الصناعي من خلال برامج عملية تنفذ داخل منشآت التصنيع التابعة للشركة.

وصُمّم البرنامج التدريبي خصيصًا لتعزيز المعرفة الفنية والمهارات العملية لدى الطلاب، من أجل المواءمة ما بين التعليم الأكاديمي والخبرة الصناعية الواقعية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكوادر المؤهلة لسوق العمل المحلي والدولي.

وقال المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر: "إنّ اتفاقية التعاون التدريبي التي وقعناها اليوم مع مصلحة الكفاية الإنتاجية تؤكد التزام نيسان بالمساهمة في بناء مهارات الطلاب التكنولوجية الصناعية في مصر وصقل مهاراتهم العملية، لتأهيلهم لسوق العمل، ومنحهم القدرة على المنافسة والحصول على فرص توظيف داخل وخارج مصر بهدف تصدير المهارات المصرية الى الخارج، خاصة وأن نيسان مصر هي العلامة التجارية الأولى في السوق المصري من حيث الحصة السوقية خلال عام 2024، بنسبة 13.5%، وهو ما يؤكد ريادتنا ويتيح لنا تنمية قدرات الكوادر الفنية المصرية الشابة طبقًا لأعلى المستويات العالمية".

وأضاف:" في الوقت نفسه تمثل هذه الشراكة استثمارًا استراتيجيًا من نيسان لتطوير الكوادر الفنية في قطاع التصنيع المصري، وتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي، خاصة وأن مصنعنا في السادس من أكتوبر المملوك لشركة نيسان بنسبة 100% والذي يُعد المركز الإقليمي لتصدير سيارات الركوب إلى الأسواق الإفريقية، والمُجهز طبقًا لأعلى المواصفات العالمية يمنح الطلبة تدريبًا يؤهلهم مباشرة للعمل في أي مكان بعد تخرجهم".

وتسعى نيسان مصر لتعزيز قدرات العمالة الفنية من خلال تنفيذ برامج التدريب المهني في مصنع نيسان، وهو ما يتيح للطلاب اكتساب خبرات عملية حقيقية يمثل بيئة مثالية لاكتساب المهارات الفنية العملية التي تواكب تطورات الصناعة العالمية، كما نعمل على تطوير برامج تدريبية مهنية تساعد في سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي والخبرة العملية، مما يساهم في بناء قاعدة عمالية ماهرة قادرة على التأقلم مع متطلبات سوق العمل بكفاءة عالية."

واطلع اللواء مهندس إيهاب عبد الله رمضان علي مصنع نيسان مصر، حيث اطلع على أحدث تقنيات وتجهيزات التصنيع وخطط التدريب المهني التي ستنفذ ضمن الاتفاقية. وأكد اللواء إيهاب أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا يحتذى للتعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير القوى العاملة الفنية، مشددًا على أهمية استدامة هذه الجهود لضمان تزويد السوق بعمالة ماهرة تلبي أعلى المعايير المحلية والعالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.