"أير كاب" العالمية تسعى لتعميق شراكتها مع مصر للطيران

وصل إلى مصر الرئيس التنفيذي لشركة AerCap أكبر شركة تأجير طائرات في العالم أنجوس كيلي، للقاء الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، للتباحث فيما يمكن أن تقدمه شركة أير كاب لدعم استراتيجية الناقل الوطنى المصري لتحديث وتطوير الأسطول الجوى بأحدث الطرازات، وتعزيز قدرته التنافسية على المستويين الإقليمى والعالمى من خلال مشاريع جديدة خلال الفترة القادمة.

أكبر شركة تأجير طائرات في العالم تسعى لتعميق شراكتها مع مصر للطيران

ومن المنتظر أن يسهم اللقاء في تعزيز علاقات الشركتين ودفعها لمستوي أبعد حيث تتمتع أير كاب ومصر للطيران بعلاقة شراكة قوية منذ سنوات، حيث قامت أير كاب بتمويل تأجير 28 طائرة في أسطول مصر للطيران من طرازات بوينج B777-300ER وأيرباص A320/21neo بالإضافة إلى طائرات بوينج B787-9.

وتعد شركة أير كاب أكبر شركة تأجير طائرات فى العالم، حيث يبلغ عدد أسطول طائراتها 1,703 طائرة تجارية من الفئات والطرازات المختلفة وأكثر من 1,000 محرك وتبلغ قيمة أصولها حوالى 73 مليار دولار، كما تعد الممول الرئيسي لتأجير الطائرات لأكبر شركات الطيران في العالم مثل لوفتهانزا والخطوط البريطانية وأير فرانس وكاثي باسيفيك ودلتا أيرلاينز ويونايتد أيرلاينز والخطوط اليابانية إضافة لكبري شركات الطيران في الخليج والشرق الأوسط.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان التطورات المتسارعة التى تشهدها صناعة النقل الجوي علي الساحة العالمية وكذلك الطلب المتزايد على شراء وتأجير الطائرات لاسيما فى ظل الحركة المتنامية للسياحة والسفر وكذلك التحديات العالمية التي تواجه هذا القطاع، ومنها تأخر العديد من شركات الطيران العالمية فى استلام الطائرات نتيجة الطلب المتزايد على الشراء، مما يمثل ذلك ضغوطا كبيرة على شركات الطيران ويأثر على خطط النمو حيث يُعد تأجير الطائرات إحدى النماذج التشغيلية المثالية للعديد من شركات الطيران العالمية التى تهدف إلى تحقيق التوازن بين المرونة المالية والتوسع فى أسطولها الجوي.

كما تم استعراض الفرص المستقبلية خلال الفترة المقبلة لدراستها بما يتوافق مع خطة الناقل الوطني "مصر للطيران" لتطوير وتحديث أسطولها، ودعمه بأحدث الطرازات العالمية، وبما يلبي متطلبات التشغيل ويساعدها على التوسع فى شبكة خطوطها الجوية وزيادة عدد الترددات على الوجهات التى تطير إليها.

وفي هذا السياق، أثنى الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران علي العلاقات الثنائية القوية التي تربط الجانبين، حيث تعد شركة أير كاب شريكًا استراتيجيًا فى خطة تطوير أسطول مصر للطيران وتساهم بشكل فعال فى تحقيق رؤية الشركة لتعزيز مسيرة النمو، موضحًا أن ما يقرب من 40% من أسطول الشركة الوطنية يعمل بنظام التأجير التشغيلى بالتعاون مع إيركاب.



وأضاف عادل أن هذه الشراكة تتماشى مع توجهات مصر للطيران نحو دعم أسطولها الجوي بأحدث الطرازات العالمية المزودة بالتقنيات التكنولوجية الحديثة ، والتى تتميز باستهلاك منخفض للوقود مواكبةً للتوجه العالمي نحو الاستدامة البيئية، وخفض البصمة الكربونية وبما يسهم فى تلبية احتياجات عملائنا حول العالم وتقديم تجربة سفر أكثر راحة ورفاهية.

ومن جانبه، قدم أنجوس كيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أير كاب التهنئة للطيار أحمد عادل بمناسبة احتفال مصر للطيران بالعيد السنوي ومرور 93 عاما على إنشاء الشركة الوطنية، معبرًا عن اعتزازه لتوطيد علاقات التعاون مع مصر للطيران والوصول إلى مستويات جديدة من الشراكة، مؤكدًا أن مصر للطيران تعد من أهم عملاء الشركة في أفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدا كيلي حرصه على تقديم كافة التسهيلات لدعم أسطول مصر للطيران الناقل الوطني المصري.

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