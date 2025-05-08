القصة الكاملة للتحقيقات مع الأب المتهم بخطف طفل من يد أمه في الوراق

في مشهد أثار الرأي العام، وثق مقطع فيديو متداول لحظة اختطاف طفل صغير من يد والدته داخل "توك توك" أثناء سيرهما في شارع 10 بمنطقة الوراق، وسط صراخ الأم وذهول المارة.

الواقعة التي حدثت في 23 فبراير الماضي بدأت حين خرجت "كريستينيا.ع"، 25 عامًا، عاملة بورشة ملابس، من منزلها بصحبة أطفالها الثلاثة: "جونير" (6 سنوات)، "بتول" (5 سنوات)، و"شنودة" (3 سنوات)، لكنها لم تكن تعلم أن زوجها السابق يتربص بها.

في لحظة خاطفة، نقض "ميشيل.ى"، 26 عامًا، ويعمل جامع قمامة، على ابنهما الأكبر "جونير"، وخطفه داخل "توك توك" وفر هاربا، بعد أن اعتدى على الأم بالضرب، مما تسبب في إصابتها بجروح وكسر.

الزوجان كانا قد انفصلا فعليا منذ يوليو الماضي بسبب خلافات زوجية حادة، وانقطعت رؤية الزوج لأطفاله بعد امتناعه عن الإنفاق عليهم، بحسب ما أفادت به الزوجة.

ورغم مرور شهور على الحادث، عاد المشهد للواجهة بعد تداول الفيديو عبر مواقع التواصل.

وكشفت التحريات أن المتهم كان هاربا من حكم غيابي بالحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه، صادر في المحضر رقم 2992 جنح الوراق لسنة 2025، بتهمة الضرب والخطف.

وبعد إعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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