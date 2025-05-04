التحقيقات في العثور على جثة شاب بالوراق: لا توجد شبهة جنائية

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في إنهاء شاب حياته في عقده الثالث حياته قفزا من الطابق الرابع لمروره بأزمة نفسية بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان وأسرة المتوفى، الذين أكدوا أن المتوفى كان يمر بأزمة نفسية دفعته لإنهاء حياته، ولم تتهم أسرته أحد بالتسبب في وفاته.

شاب ينهي حياته قفزا من الطابق الرابع بالوراق



تلقي المقدم محمد طارق عبد العظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شاب من علو بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين قيام شاب في عقده الثالث بإنهاء حياته قفزا من الطابق الرابع لمروره بأزمة نفسية جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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