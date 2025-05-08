ضبط 100 طن مرقة دجاج فاسدة في مصنع شهير بالجيزة، وتحرك عاجل من الصحة

تمكنت مديرية الشئون الصحية بالجيزة، بالتعاون مع الإدارة الصحية بأبو النمرس، من ضبط كمية ضخمة تقدر بحوالي 100 طن من مرقة الدجاج غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع "سوبر فودز" الشهير بمنطقة أبوالنمرس.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مكثفة ومفاجئة قادها فريق إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، تحت إشراف مباشر من الدكتورة أمل رشدي، مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، وبالتنسيق الكامل مع فريق إدارة مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بأبو النمرس.

وأسفرت عملية التفتيش عن اكتشاف هذه الكمية الهائلة من مرقة الدجاج التي تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، مما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين.

تحرير محضر وإحالته للنيابة

وعلى الفور، قامت الفرق الرقابية بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الكمية المضبوطة، تمهيدًا لإحالة الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسئولين عن هذه المخالفة الجسيمة.

الصحة تؤكد حرصها على سلامة المواطنين

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالجيزة في بيان لها أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المديرية لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المواطنين والتصدي بكل حزم لكافة أشكال المخالفات التي قد تعرض حياتهم للخطر.

وأشارت الدكتورة أمل رشدي إلى أن المديرية لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، وأنها ستواصل حملاتها التفتيشية بشكل دوري ومفاجئ على جميع المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.

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