رئيس حماية المستهلك ومحافظ كفر الشيخ يبحثان آليات ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية

عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة حاتم عبد الغفار، وبمشاركة عدد من ممثلي وسائل الإعلام، وذلك لمناقشة سبل تعزيز وفرة السلع الأساسية واستقرار أسعارها في الأسواق المحلية.

جاء الاجتماع في إطار جهود الدولة لمتابعة توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، لا سيما في ظل التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، واستقرار سعر الصرف، إلى جانب الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع الاستراتيجية بالموانئ.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال اللقاء، على أهمية الشراكة مع الكيانات التجارية لتحقيق التوازن في الأسواق، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار عادلة، خاصة مع قرب موسم شهر رمضان المبارك الذي يشهد عادة زيادة في معدلات الاستهلاك.

وأشار السجيني إلى أن المواطن يلعب دورًا محوريًا في ضبط الأسواق، واصفًا إياه بـ"حجر الزاوية"، داعيًا الجمهور إلى تجنب الممارسات السلبية مثل التخزين المفرط للسلع، والإبلاغ عن المخالفات عبر القنوات الرسمية.

وشدد رئيس الجهاز على أن التكليفات الحكومية واضحة بشأن توفير السلع الإستراتيجية بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن الجهود المبذولة من الدولة في السيطرة على سعر الصرف وتسهيل الإفراجات الجمركية بدأت تؤتي ثمارها من خلال انخفاض ملحوظ في الأسعار.

من جانبه، أشاد محافظ كفر الشيخ بدور الغرفة التجارية والتجار الوطنيين، مشيرًا إلى حملات الرقابة المستمرة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتي تهدف إلى ضبط الأسعار وضمان وصول السلع إلى المواطنين بسهولة، لا سيما عبر التوسع في أسواق اليوم الواحد والتي تم تمديدها لتقام ثلاثة أيام أسبوعيًا.

كما ثمّن المحافظ مبادرات التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، لا سيما من خلال معارض "كلنا واحد" ومبادرات "أهلًا رمضان"، مؤكدًا التزام المحافظة بتوفير بيئة اقتصادية مستقرة وآمنة للمستهلكين.

وفي كلمته، أكد حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، توافر مخزون كافٍ من السلع الاستراتيجية، واستعداد التجار لتقديم عروض ترويجية تسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، لا سيما في موسم رمضان، مشيرًا إلى التزام الغرفة بدعم جهود الدولة في هذا المجال.

كما استعرض عبد الغفار مشروعات الغرفة التجارية، وعلى رأسها المقر الجديد الذي يضم عددًا من الخدمات الحكومية لتسهيل الوصول إليها، مثل الشهر العقاري، مكتب حماية المستهلك، البريد المصري، ومكتب تصديقات وزارة الخارجية.

وفي إطار التوسع الرقمي، أكد السجيني اهتمام الجهاز بملف التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية منضبطة" لحل الشكاوى المتعلقة بمنصات البيع الرقمية، والتي بلغ عددها نحو 35 ألف شكوى خلال عام 2024.

وحول قضية زيوت الطعام مجهولة المصدر، أشار رئيس الجهاز إلى تنفيذ حملات مكثفة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تهدد صحة وسلامة المواطنين.

وفي ختام اللقاء، أعرب كل من رئيس الجهاز والمحافظ عن تقديرهما لممثلي الغرفة التجارية والتجار المشاركين، مثمنين جهودهم في توفير السلع وتخفيض الأسعار استجابة للإجراءات الحكومية، مؤكدين على استمرار التعاون لضمان الاستقرار في الأسواق.

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