الخميس 08 مايو 2025
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محافظات

تحصين 191 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالدقهلية

تحصين مواشي بالدقهلية،
تحصين مواشي بالدقهلية، فيتو

 أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، متابعته لأعمال الحملة القومية الأولى، لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض، موضحا أن ما تم تحصينه حتى اليوم بلغ 191 ألف رأس ماشية تقريبًا، وأن الحملة مستمرة لمدة شهر من تاريخ انطلاقها السبت 5 أبريل الماضي.

تحصين 191 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع 

وأشار محافظ الدقهلية إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بنطاق المحافظة بالحملة، وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية للحفاظ عليها وحمايتها من الأمراض، وأكد على تضافر الجهود والتنسيق بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للمراكز والمدن، لتوفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة.

لا توجد حالات اشتباه إصابة وأن أعمال التحصين لمنع المرض

 من جهته أوضح الدكتور السيد الحسنين، مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، أنه لا توجد حالات اشتباه إصابة وأن أعمال التحصين لمنع المرض، وتشمل الحملة تحصين رؤوس الماشية والأغنام والأبقار والجاموس.

 وأشار إلى أن ما تم تحصينه بلغ 191 ألف رأس ماشية تقريبًا، وأضاف أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين من خطورة الأمراض الوبائية.

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