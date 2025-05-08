باسل رحمي: تنفيذ خطة تسويقية طموحة لقطاع الفنون والحرف التراثية

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز، إتاحة مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني والتسويقي لدعم المشروعات الحرفية التراثية والتي تعبر عن الهوية المصرية الأصيلة وتتمتع بميزة تنافسية عالية.

وقال إن ذلك بهدف تعزيز قدرة أصحاب تلك المنتجات على التسويق في الداخل والخارج والترويج للتراث المصري، وذلك من خلال إشراكهم في المعارض المحلية والدولية والتي ينظمها الجهاز بشكل دوري بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء.

جاءت تصريحات رحمي بمناسبة افتتاح معرض "اشتري فن مصري" للمشغولات الحرفية والتراثية في دورته الثالثة عشرة، والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الخارجية وبمشاركة نادي الجزيرة.

حيث يستضيف الدورة الـ 13 من المعرض في الفترة ما بين 8 مايو و10 مايو بالمركز الثقافي بنادي الجزيرة.

وقد افتتح المعرض السفير ياسر شعبان مساعد وزير الخارجية والهجرة للعلاقات الثقافية ممثلًا عن وزير الخارجية والهجرة، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وكارلوس أوليفر، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر وبحضور نواب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس ومحمد مدحت وحاتم العشري وعدد من السفراء والدبلوماسيين الأجانب.

وأشاد باسل رحمي برعاية وزارة الخارجية ممثلة في اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير النظامية لمعرض "اشتري فن مصري" وما يمثله ذلك من اهتمام بهذه الفنون التراثية ودعم ترويجها بين الجاليات والدبلوماسيين الأجانب.

وأوضح أنه يتم تنظيم المعرض بشكل دوري بالتزامن مع صدور حركة تنقلات السادة السفراء والدبلوماسيين وذلك لتعريف الجاليات الدبلوماسية في مصر بالمنتجات الحرفية والتراثية المستوحاة من الحضارات المصرية الثرية والمتعاقبة، حيث يقوم على تصنيعها الشباب المصري من الجنسين خاصة في المحافظات الحدودية.

وأشار رحمي إلى أن تنظيم الجهاز لهذا المعرض يساعد أصحاب المشروعات التراثية على فتح قنوات اتصال تسويقية مع الدبلوماسيين ويتيح فرص رواج لهذه المنتجات في الداخل والخارج

جهاز تنمية المشروعات يعمل على إتاحة مختلف أوجه الدعم المالي والفني لأصحاب الحرف اليدوية

وأوضح أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على إتاحة مختلف أوجه الدعم المالي والفني لأصحاب الحرف اليدوية ومساعدتهم على المشاركة في مختلف المعارض والملتقيات التي تتيح لهم تسويق منتجاتهم سواء بالبيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات وذلك وفقا لخطة تسويقية طموحة يعمل الجهاز على تنفيذها لدعم قطاع الحرف التراثية.

ويأتي المعرض في سياق شراكة خاصة بين القطاعين العام والخاص حيث يستضيف نادي الجزيرة الرياضي، الحدث في المركز الثقافي للنادي بحديقة فيلا ميجور التراثية حيث يحتضن المركز الفنون الإبداعية وتهدف هذه المبادرة إلى إشراك المجتمع المدني المصري في تعزيز فرص العمل المستدامة للشباب ومنتجي الحرف اليدوية والتراثية وكذلك ضمان وصول منتجاتهم لجمهور واسع ومتنوع.

ويشارك جهاز تنمية المشروعات في المعرض بـ27 عارض بالإضافة إلى مشاركة المنظمة الدولية للهجرة وكرييتف إيجيبت، ويضم المعرض تشكيلة متنوعة من المنتجات التراثية المصرية العريقة من بينها منتجات الجلود وتصميم الأزياء والكروشيه والتللي والخيامية والسجاد والخزف والمشغولات الفضية.

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