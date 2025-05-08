الخميس 08 مايو 2025
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حوادث

الحبس سنتين لـ 3 عاطلين بتهمة التشاجر في مدرسة بالسلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين بتهمة التعدي على والد طالب بإحدى المدارس في منطقة السلام بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ.

مشاجرة عنيفة أمام مدرسة خاصة بالسلام

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت انتشار مقطع فيديو يظهر مشاجرة عنيفة، تخللها ادعاء أحد الأشخاص بتعرضه للاعتداء على يد "جاردات" داخل مدرسة، على خلفية خلافات سابقة بينهما، في شارع جمال عبد الناصر بمنطقة الحرفيين.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط المتورطين في الواقعة، كما تم الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وفحص الفيديوهات المنتشرة للتحقق من الملابسات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف باقي التفاصيل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة السلام النيابة العامة القاهرة

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