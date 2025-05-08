الخميس 08 مايو 2025
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أخبار مصر

وزير العمل ومحافظ القاهرة يتفقدان أماكن انتظار عمال التراحيل بباب الشعرية

وزير العمل ومحافظ
وزير العمل ومحافظ القاهرة يتفقدان أماكن انتظار عمال التراحيل

تفقد وزير العمل محمد جبران، ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، اليوم الخميس، المقاعد التي جرى إنشاؤها بشكل لائق وكريم، لعمال اليومية والترحيل، للجلوس عليها وانتظار أرزاقهم، لتكون بديلة عن الانتظار في الشارع، تحميهم من حرارة الصيف، وبرودة الشتاء، وذلك في منطقة باب الشعرية بالقاهرة كمرحلة أولى.

العمالة غير المنتظمة

وقال الوزير جبران إن هذه الأماكن يتم إنشاؤها، وتجهيزها بتمويل من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في سياق خطة "الوزارة" نحو حصر عمال التراحيل، ودمجهم في منظومة الحماية والرعاية، التي تقدمها الوزارة للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بياناتها،عن طريق المقاولين أو الشركات.

 

فئة عمال اليومية

 

 وأوضح الوزير أن فئة عمال اليومية، والترحيل تضعهم الوزارة خلال هذه المرحلة،على رأس اهتماماتها، ضمن الفئات الأكثر احتياجا، وتقديم كل أنواع الدعم والحماية لهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه أشاد محافظ القاهرة إبراهيم صابر بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل في إنشاء هذه المقاعد، في هذه المنطقة كمرحلة أولى، وقال إن هذا الإجراء يؤكد حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتقديم كل أشكال الحماية لهم.

جدير بالذكر أن الوزير جبران منذ توليه حقيبة الوزراء في شهر يوليو 2024 الماضي، قام بجولات ميدانية في شوارع القاهرة والتقى بعمال التراحيل اليومية،ووعدهم بتقديم الدعم والحماية لهم، والبدء في حصرهم، ودمجهم في منظومة الحماية،و بتوفير أماكن آدمية ينتظرون أرزاقهم فيها.

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