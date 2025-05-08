وزير العمل ومحافظ القاهرة يُسلمان عقود عمل جديدة لذوي همم بشركات القطاع الخاص

سَلَّم وزير العمل محمد جبران، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الخميس،64 عقد عمل جديد لذوي همم من أبناء المحافظة،للعمل في 5 شركات خاصة..

وقال الوزير جبران: إن هذه العقود الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة نحو تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

كما أكد محافظ القاهرة الدكتور ابراهيم صابر على أن "المحافظة" تولي ملف ذوي الهمم اهتماما كبيرا،مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارة العمل ومحافظة القاهرة في كافة الملفات المشتركة التي تخص قضايا العمل من بينها توفير فرص عمل للشباب، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه أثنى الشرقاوي مدير مديرية عمل القاهرة على استجابة شركات القطاع الخاص في توفير هذه الفرص، موجها الشكر والتقدير للمنشآت التي وفرت فرص العمل الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.