الخميس 08 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل ومحافظ القاهرة يُسلمان عقود عمل جديدة لذوي همم بشركات القطاع الخاص

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

سَلَّم وزير العمل محمد جبران، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الخميس،64 عقد عمل جديد لذوي همم من أبناء المحافظة،للعمل في 5 شركات خاصة..

وقال الوزير جبران: إن هذه العقود الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة نحو تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

كما أكد محافظ القاهرة الدكتور ابراهيم صابر على أن "المحافظة" تولي ملف ذوي الهمم اهتماما كبيرا،مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارة العمل ومحافظة القاهرة في كافة الملفات المشتركة التي تخص قضايا العمل من بينها توفير فرص عمل للشباب، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه أثنى الشرقاوي مدير مديرية عمل القاهرة على استجابة شركات القطاع الخاص في توفير هذه الفرص، موجها الشكر والتقدير للمنشآت التي وفرت فرص العمل الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتياجات الخاصة إبراهيم صابر محافظ القاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسي دمج ذوي الهمم في سوق العمل فرص عمل للشباب فرص العمل الجديدة وزير العمل محمد جبران وزير العمل وزارة العمل

مواد متعلقة

اليوم، غلق باب التقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية 2025

إغلاق باب التقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية 2025 غدًا

بـ نصف مليون جنيه شهريا، خطوات ورابط التقديم لوظائف وزارة العمل في البحرين

وزارة العمل: افتتاح مركز ريادة المرأة بالمنوفية خطوة رائدة لتحقيق التنمية المستدامة

الأكثر قراءة

احنا في مركب واحد، ميدو يوجه رسالة قوية لمجلس إدارة الزمالك بعد إساءته إليه

موعد تحرير العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم

فيديو يثير الجدل، ضبط بائعة اعترضت سائحا وطلبت مالًا للسماح بمروره في القاهرة

الباعة في سوق عبد المجيد محمود: بنبيع بسعر الجملة ومحتاجين وسائل مواصلات (فيديو وصور)

المفاجآت كبيرة وخطيرة، توفيق عكاشة: ترامب يتلقى الأوامر من مجلس إدارة العالم

خطوة مفاجئة، الصين تدعو رعاياها لمغادرة السودان فورًا

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

مصدر بالأهلي: اقتربنا من حسم ملف خليفة كولر

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

يصل لـ 3 ملايين جنيه، تفاصيل وإجراءات قرض السيارة في البنك الأهلي 2025

كيلو الأحمر بـ 550 جنيه، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في مجلس النواب بخصوص الإيجار القديم؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، ما هو طواف الوداع وشروطه؟

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح مدى الاستطاعة في الحج لمن عليه ديون مؤجلة

منها الموت يوم عرفة، ما المراد بحسن الخاتمة وعلامتها؟

المزيد
الجريدة الرسمية