نقابة المحامين بالإسكندرية: لا صحة لشطب قضايا بالاستئناف بسبب الإضراب

نفي محمد إبراهيم القائم بأعمال نقيب المحامين بالإسكندرية، ما تردد من قيام ثلاث دوائر بمحاكم الاستئناف بشطب القضايا في الإسكندرية، ردا على إضراب المحامين بسبب زيادة الرسوم القضائية.

نقيب محامين الإسكندرية لا شطب لقضايا

ولفت إلى أن القضية الوحيد التي جرى شطبها بالاستئناف جاءت بسبب خطأ من محامي لعدم حضوره ٣ مرات أمام القاضي ولم يحضر حتى اليوم لإثبات الإضراب أو إخطار النقابة بالحضور.

وأكد إبراهيم، نجاح الإضراب في الإسكندرية بنسبة مئة في المئة في كل الدوائر بفضل الله ومجهود أعضاء المجلس ومساعدة ومساندة أعضاء الجمعية العمومية لمحامين، والتزام نقابة المحامين بالإسكندرية بالإضراب الذي قررته النقابة العامة أمام محاكم الاستئناف احتجاجا على زيادة الرسوم القضائية.

نجاح إضراب استئناف الإسكندرية

وكان محمد إبراهيم، القائم بأعمال نقيب المحامين بالإسكندرية قد أوضح أنه جرى إثبات الإضراب بمحاكم الاستئناف المختلفة في الإسكندرية مثل الجنايات والأسرة والعمال، وقام أعضاء النقابة بتقديم ذلك لمختلف محاكم الاستئناف في الدوائر المختلفة.

وأكد إبراهيم نجاح الإضراب وتأجيل كافة القضايا التي جرى فيها إثبات إضراب المحامين بسبب فرض رسوم غير قانونية علي المحامين والمتقاضين.

وكانت نقابة المحامين دعت لإضراب عام عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية اليوم الخميس.

وجاءت قرارات نقابة المحامين كالتالي: الإضراب العام عن الحضور يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025 أمام جميع الدوائر بمحاكم الاستئناف في جمهورية مصر العربية ) بالقاهرة وطنطا والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا) بجميع مقارها ومقار مأمورياتها التابعة لها، ولمدة يوم واحد كامل، كإجراء رمزي احتجاجي على ما تم فرضه من رسوم بالمخالفة للدستور والقانون.

ثانيًا: تكلف جميع مجالس النقابات الفرعية بتشكيل فريق عمل من الأساتذة المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف للحضور بموجب تفويض من النقابة الفرعية المعنية للحضور أمام جميع الدوائر، لإثبات الإضراب بمحاضر الجلسات، وإرفاق صورة من قرار مجلس النقابة العامة ومن إخطار النقابة العامة المسلم لرئاسة محكمة الاستئناف الواقعة بدائرته والمعنية بالإضراب.

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