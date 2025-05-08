محافظ الإسكندرية يتفقد صومعة كينج مريوط ويتابع توريد القمح (فيديو وصور)

قام اليوم الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية يرافقه المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة، بجولة داخل صومعة الكينج مريوط لمتابعة عمليات توريد الاقماح المحلية لهذا الموسم.

جاء ذلك بحضور المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والمهندسة أماني حلمي رئيس قسم صيانة الحبوب بالمديرية وحسن داود مدير ادارة تموين العامرية ودعاء قطب رئيس حى العامرية ثان.

و قد قام محافظ الإسكندرية والوفد المرافق له بتفقد الأقماح المحلية الواردة إلى الصومعة وإجراءات الوزن وأعمال لجنة الاستلام التي تتشكل من عضو من مديرية التموين رئيسا للجنة وعضو من مديرية الزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهة المسوقة وتنتشر ٥ لجان لاستلام الأقماح على مستوى المحافظة.

وتابع أعمال لجنة الاستلام من أخذ العينات من الأقماح الواردة وفرزها وقياس نسبة الرطوبة بها وإعطائها رتبا حسب درجة النقاوة كذلك متابعة معامل التحليل بداخل الصومعة ومتابعة عمليات التفريغ بالنقرة.

كما استمع محافظ الإسكندرية داخل غرفة التحكم الألى لشرح فنى لآليات التخزين داخل الصومعة.

وأثنى على المجهودات المبذولة في منظومة استلام الأقماح المحلية ومشددا على تيسير إجراءات الاستلام تيسيرا على المزارعين والتجار.

ومن جانبه أعرب المهندس السيد حرز الله عن سعادته بتشريف الفريق المحافظ بالزيارة ومتابعة عمليات التوريد لهذا العام متوقعا أن تكون كميات الأقماح الموردة محققة رقما جديدا مميزا وأنه قد تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لمتابعة كميات التوريد أولا بأول وتذليل أي عقبات قد تواجه عملية التوريد والعمل على حلها فورا تنفيذا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

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