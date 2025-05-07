الاتحاد يقلب الطاولة علي النصر ويفوز 2/3 في الدوري السعودي

خسر فريق النصر أمام نظيره الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري السعودي.

وافتتح ساديو ماني التسجيل لفريق النصر في الدقيقة الثالثة، وأضاف أيمن يحيى الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وسجل كريم بنزيما هدف الاتحاد الاول في الدقيقة 49، وجاء الهدف الثاني عن طريق نجولو كانتي في الدقيقة 52، وسجل حسام عوار هدف الفوز لفريق الاتحاد في الدقيقة 4+94.

تشكيل النصر لمباراة الاتحاد

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، سيماكان، نواف بوشل.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، علي الحسن، أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: أيمن يحيى، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

تشكيل الاتحاد لمباراة النصر

موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

وانطلقت مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

وبثت مباراة النصر والاتحاد عبر شبكة قنوات إس إس سي السعودية الرياضية، وتحديدا قناة SSC1 HD.

وبتلك النتيجة يحتل فريق النصر المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، بينما ياتي نادي الاتحاد في صداره جدول ترتيب الدوري السعودي التي يحتلها برصيد 71 نقطة.

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