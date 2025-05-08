غرفة السلع السياحية: لدينا 3440 بازارا مرخصا

قال علي غنيم رئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية، إن الغرفة تدعم خطة الدولة لتطوير منطقة الأهرامات، وإحداث تغيير ملموس في رحلة السائح لتصبح أكثر متعة وأمانا.

الجمعية العمومية العادية للمحال والسلع والعاديات السياحية

وأضاف غنيم، على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية، أن الفنادق تتبع إداريا وزارة السياحة والآثار وهي تعتبر صاحبة الحق الوحيد في إلزام الفنادق بعدم فتح محال سلع سياحية دون ترخيص الوزارة وعضوية الغرفة، حيث شنت الوزارة حملات مكثفة نتج عنها ترخيص العديد من المحلات، فضلا عن مخاطبات عديدة جرت من غرفة الفنادق واتحاد الغرف السياحية لكافة المنشآت، تنبه وتوصي بضرورة تقنين أوضاع كافة المحال المتواجدة في الفنادق، وضم العاملين بها لقاعدة البيانات الموحدة بوزارة السياحة ووزارة الداخلية، ما يضمن حفظ أمن السائح، وجودة المنتج المقدم له، ووفقا لقرار الجمعية العمومية للغرفة اليوم، سوف يتم مخاطبة الوزارة مجددا لوضع آلية ملزمة لكافة الأطراف، بضرورة عدم العمل في هذا القطاع سوى للكيانات المرخصة الرسمية، والحاصلة على عضوية الغرفة.



وشدد رئيس الغرفة، على أهمية الاستعداد الجيد لاستقبال الزيادة الكبرى المتوقعة في أعداد السائحين، موضحا أن افتتاح المتحف المصري أضخم متاحف العالم، يلقى اهتماما دوليا ليس له مثيل، وقد تلقت الوفود المصرية التي شاركت في المعارض السياحية الدولية خلال الفترة الاخيرة، آلاف الاسئلة والاستفسارات من منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران عن هذا المتحف، وتوقيت افتتاحه، وما تعده مصر للسياحة الأثرية والثقافية.

وأوضح أن الغرف السياحية أعدت برامج تدريبية مكثفة تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، لتأهيل ورفع كفاءة كل من يتعامل بشكل مباشر مع السائح في مختلف الغرف السياحية، حيث أن التواصل الجيد مع السائح هو أفضل وأقوى وسائل الدعاية والترويج لأي مقصد سياحي، خاصة وإذا كنت تتواصل مع السائح بلغته، فهذه النقطة لها عامل كبير في الوصول لقلب السائح وعقله واستمتاعه بالرحلة.

وأفاد غنيم، بأن الغرفة لم تتلق خطابا من إدارة المتحف المصري الكبير بشأن منطقة البازارات والمحال السياحية بالممشى السياحي من المتحف الكبير وحتى الأهرامات، مطالبا بضرورة التنسيق في هذا الأمر للوصول إلى خلق صورة متكاملة حضارية تليق بمصر.

استراتيجية الـ30 مليار دولار من الأعداد السياحية الحالية

وقال أنه يمكن لمصر تحقيق استراتيجية الـ30 مليار دولار من الأعداد السياحية الحالية بشرط بيع المنتج السياحي بسعر يناسب هذه الحضارة والفنادق الفاخرة، وشبكة الطرق الحديثة، ووسائل التنقل المتنوعة..

وكشف غنيم عن أن إجمالي عدد المحال الحاصلة على الترخيص السياحي على مستوى الجمهورية بلغ 3440 بازارا، وإجمالي عدد المحال المسددة للاشتراك السنوي لعام 2025 بلغ 472 بازارا، فيما بلغ إجمالي عدد المحال التي تقدمت للحصول على عضوية الغرفة في عام 2025، نحو 135 بازارا، وعدد المحال التي حصلت على ترخيص وزارة السياحة والآثار حتى الآن منذ توليه المسؤولية بلغ 1708 بازارات.



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