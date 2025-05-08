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أخبار مصر

محمد جبران يُسلم عقود عمل للمتقدمين على وظائف بالامارات (صور)

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

سَلّم وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عددا من عقود عمل للشباب، الذين تقدموا على 1000 فرصة عمل، في 11 تخصص،أعلنت عنها "الوزارة" مؤخرًا للعمل في شركة هايتك للمقاولات العامة بالإمارات، وذلك برواتب مجزية، حسب طبيعة كل تخصص.

مكتب التمثيل العمالي بالإمارات

تلك الفرص الجديدة التي كانت قد تلقتها الإدارة المركزية للعلاقات الدولية من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.

قوانين وقرارات دولة الإمارات

وأكد الوزير جبران حرصه على تسليم هذه العقود بنفسه،للتأكيد على مصداقيتها،موجهًا الشباب الذين تسلموا العقود إلى الإتقان في العمل والإلتزام بقوانين وقرارات دولة الإمارات،كونهم سفراء لبلادهم في الخارج، موضحًا أن مكتب التمثيل العمالي بابه مفتوح لهم في كل الأوقات لمواجهة أي تحديات قد تواجههم.

من جانبها أوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن التخصصات التي جرى الإعلان عنها هي: "مُساعد بِناءّ، ونجار مسلح، وحداد مسلح، ولحام، ومركب هياكل، وبَنّاء عام، ومشغل ماكينات، وكهربائي صناعي، عامل مضخات، وميكانيكي صناعي، وميكانيكي ديزل" مع التأكيد على توفير السكن، والمواصلات، ومصروفات الاستقدام للمتقدمين.

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