الخميس 08 مايو 2025
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رياضة

الأهلي يؤجل حسم عودة محمد شريف

محمد شريف
محمد شريف

الدوري الممتاز، قال مصدر داخل الأهلي، إن هناك قرارا بتأجيل حسم قرار عودة محمد شريف مهاجم الخليج السعودي إلى صفوف الأهلي لحين تحديد هوية المدير الفني الأجنبي الجديد، مؤكدا أن اللاعب طلب العودة وتواصل مع مسئولي النادي من أجل إبداء رغبته في العودة من جديد إلى صفوف الفريق. 

وأوضح أن الأيام المقبلة تشهد اتخاذ القرار النهائي بشأن إعادة محمد شريف من عدمه إلى الفريق قبل كأس العالم للأندية. 

وتعد مباراة المصري البورسعيدي هي المواجهة الثالثة للنادي الأهلي تحت قيادة عماد النحاس، حيث سبق وقاد الأحمر خلال مواجهة بتروجيت وحرس الحدود.

 

موعد مباراة الأهلي والمصري بالدوري 

 وتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره المصري، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري

 ومن المقرر أن تنقل قناة "أون سبورت"، أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمصري البورسعيدي في بطولة الدوري.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 46، وتفصله نقطة وحيدة عن بيراميدز المتصدر برصيد 47 نقطة.

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الأهلي محمد شريف النادي الأهلي

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