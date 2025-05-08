الخميس 08 مايو 2025
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رياضة

مصدر بالأهلي: اقتربنا من حسم ملف خليفة كولر

الخطيب وكولر
الخطيب وكولر

 الدوري الممتاز، أكد مصدر داخل النادي الأهلي أنه جار الانتهاء من حسم ملف المدرب الأجنبي الجديد، مشددا على أن النادي اقترب بشدة من اختيار خليفة مارسيل كولر. 

أضاف: نضع الرتوش الأخيرة على اسم المدرب الأجنبي الجديد وحال تعثر المفاوضات لدينا البديل الجاهز أيضا، وكل الاحتمالات مطروحة في ملف المدرب. 

 

موعد مباراة الأهلي والمصري بالدوري 

 وتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره المصري، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتعد مباراة المصري البورسعيدي هي المواجهة الثالثة للنادي الأهلي تحت قيادة عماد النحاس، حيث سبق وقاد الأحمر خلال مواجهة بتروجيت وحرس الحدود.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري

 ومن المقرر أن تنقل قناة "أون سبورت"، أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمصري البورسعيدي في بطولة الدوري.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 46، وتفصله نقطة وحيدة عن بيراميدز المتصدر برصيد 47 نقطة.

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