مبادرة "إنتي الأهم" تكرم سحر نصر لدورها في دعم المرأة المصرية

كرّمت مبادرة "إنتي الأهم" التابعة لمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، وأمين عام بيت الزكاة والصدقات، تقديرًا لإسهاماتها البارزة في دعم وتمكين المرأة المصرية، ودورها الملهم في الارتقاء بمكانتها على المستويين الاقتصادي والمجتمعي.

"إنتي الأهم" تكرّم الدكتورة سحر نصر لدورها في دعم المرأة المصرية

أعربت الدكتورة سحر نصر عن امتنانها للتكريم، مؤكدة أن دعم المرأة هو أحد أعمدة التنمية الوطنية، وأن المرحلة القادمة ستشهد تكاملًا أكبر مع مؤسسات المجتمع المدني لإحداث أثر ملموس في ملف تمكين المرأة.

شهد التكريم حضور عدد من الشخصيات الفاعلة في المبادرة، من بينهم الدكتورة هدير سلطان، رئيس اللجنة الطبية لمبادرة “إنتي الأهم، والإعلامية شريهان الجابري، عضو لجنة الإعلام بالمبادرة، في تكريم تخلله نقاش حول سبل التعاون مع بيت الزكاة والصدقات وتوسيع قاعدة المستفيدات من مبادرات دعم المرأة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رحاب الفخراني، المنسق العام لمبادرة “إنتي الأهم” وأمين عام جمعية نادي صيادلة مصر: إن تكريم الدكتورة سحر نصر يأتي لما قدمته من نموذج مشرف للمرأة القيادية، سواء في موقعها الوزاري السابق حيث ساهمت في جذب الاستثمارات وتحفيز مشروعات المرأة، ودورها الحالي عبر بيت الزكاة والصدقات الذي يضطلع بدور كبير في رعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

انسجام رؤية مبادرة “إنتي الأهم” مع جهود تحقيق التنمية المستدامة



ويأتي هذا التكريم في إطار رؤية مبادرة “إنتي الأهم” التي تنسجم مع جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة على كافة المستويات.

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