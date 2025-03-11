الثلاثاء 11 مارس 2025
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سحر نصر: بيت الزكاة يعمل وفق منظومة متكاملة تحت إشراف شيخ الأزهر

الدكتورة سحر نصر،
الدكتورة سحر نصر، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر
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قالت الدكتورة سحر نصر، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والمدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات: "نعمل فى بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر- رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، وفق منظومة متكاملة لتوجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية ومد يد العون للفقراء والمحتاجين".

 

تيسير الزواج للفتيات ودعم أصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة من بيت الزكاة

وأضافت على صفحتها على موقع فيس بوك: "نعمل من خلال برامجنا المتنوعة على تقديم دعم نقدى شهري وتحمل تكاليف العلاج للمرضى المحتاجين، وتيسير الزواج للفتيات ودعم أصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ بالإضافة إلى تفريج كرب الغارمين والغارمات ومساعدة المتضررين من الكوارث الإنسانية".

وقدمت "نصر" الشكر والتقدير لفريق عمل بيت الزكاة والصدقات وشركائه على جهودهم المستمرة لضمان وصول الزكاة والصدقات إلى مستحقيها.

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