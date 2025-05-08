موعد انتظام حمدي فتحي في تدريبات الأهلي

الدوري الممتاز، قال مصدر داخل النادي الأهلي إن حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري أنهى موسمه مع ناديه ويستعد للمشاركة في تدريبات الأهلي خلال الأيام القادمة بعد انتهاء منافسات كأس قطر، حيث يستعد اللاعب للتواجد مع الأهلي في منافسات كأس العالم للأندية فقط.

أضاف: حمدي فتحي سيخضع لبرنامج بدني في تدريبات الأهلي من أجل تجهيزه عقب انتهاء الراحة السلبية التي يحصل عليها.

يفتقد النادي الأهلي للعديد من العناصر المهمة في قائمته التي تستعد لخوض مباراة المصري الليلة في الدوري.

غيابات الأهلي أمام المصري الليلة

تشمل قائمة الغيابات كل من: حمزة علاء وعمر الساعي وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وأشرف داري ويحيى عطية الله وكريم فؤاد وسمير محمد وكريم الدبيس ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم إلى جانب رضا سليم غير المقيد .

وتعد مباراة المصري البورسعيدي المواجهة الثالثة للنادي الأهلي تحت قيادة عماد النحاس، حيث سبق وقاد الأحمر خلال مواجهة بتروجيت وحرس الحدود.

موعد مباراة الأهلي والمصري بالدوري

وتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره المصري، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري

ومن المقرر أن تنقل قناة "أون سبورت"، أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمصري البورسعيدي في بطولة الدوري.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 46، وتفصله نقطة وحيدة عن بيراميدز المتصدر برصيد 47 نقطة.

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