القومي للبحوث يستحدث وحدة لتحويل نتائج الدراسات إلى أعلاف نموذجية

افتتح المركز القومي للبحوث بمقره بمدينة السادس من أكتوبر وحدة إنتاجية تستهدف تطوير وتوفير أعلاف نموذجية للثروة الحيوانية والداجنة.

يأتي هذا المشروع في إطار جهود المؤسسة البحثية للمساهمة في إيجاد حلول عملية لتحديات تواجه قطاع الإنتاج الحيواني في البلاد.

وأوضح الدكتور وجدي خليل، المشرف على الوحدة الجديدة، أن الهدف الأساسي يتمثل في إنتاج أعلاف تعتمد على أسس علمية وتراعي الاحتياجات الغذائية الدقيقة لمختلف أنواع الحيوانات والدواجن، مشيرا إلى أن التركيز الحالي ينصب على إنتاج أعلاف للدواجن (بأنواعها) والأسماك والأرانب، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق الإنتاج ليشمل أعلاف الماشية والأغنام والماعز.

وتعتمد عملية الإنتاج في الوحدة الجديدة على استخدام مكونات نباتية يتم اختيارها وفقًا لمعايير محددة، وتتضمن المراحل الأولية وزن المكونات الأساسية، يليها إضافة نسب محددة من الذرة وفول الصويا كمصادر رئيسية للطاقة والبروتين، كما يتم دمج العناصر الغذائية الدقيقة مثل الأملاح والمعادن والزيوت والأحماض الأمينية لضمان تلبية الاحتياجات الغذائية المتكاملة.

وبعد التأكد من جودة الخلط، يتم نقل المواد إلى صومعة التخزين المؤقت، وتتبع ذلك مرحلة الجرش لتقليل حجم المكونات، ثم الخلط النهائي لضمان التوزيع المتجانس للعناصر الغذائية، وتأتي مرحلة الكبس بهدف تحويل الخليط إلى صورة حبيبية وتقليل نسبة الرطوبة، مما يسهل عملية التداول والتخزين، وفي المرحلة الأخيرة، يتم تعبئة المنتج النهائي في عبوات مخصصة تمهيدًا لتوزيعه.

يُذكر أن هذه الوحدة الإنتاجية تأتي كمبادرة من المركز القومي للبحوث لتطبيق نتائج الأبحاث العلمية في مجال تغذية الحيوان على أرض الواقع، ويهدف المشروع إلى توفير بدائل محلية للأعلاف المستوردة والمساهمة في تحسين كفاءة الإنتاج الحيواني من خلال توفير غذاء ذي قيمة غذائية عالية.

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