إحالة متهم بسرقة حقيبة نقود من سيارة بالشيخ زايد للمحاكمة الجنائية

أحالت نيابة الجيزة المتهم بسرقة حقيبة نقود من سيارة في مدينة الشيخ زايد، للمحاكمة الجنائية.

سرقة أموال من سيارة الشيخ زايد

وكشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة ملابسات واقعة سرقة حقيبة أموال من داخل سيارة بمدينة الشيخ زايد، حيث نجح رجال المباحث في ضبط المتهم الذي اعترف بتفاصيل الجريمة بعد مواجهته بالأدلة.

وبحسب التحقيقات، أقر المتهم، وهو يعمل محاسبا، بأنه أثناء سيره في أحد شوارع المدينة، لمح حقيبة بداخل سيارة متوقفة، فقرر الاستيلاء عليها. وقام بتحطيم زجاج السيارة وسرقة الحقيبة، قبل أن يلوذ بالفرار.

وأوضح المتهم في اعترافاته أنه عثر داخل الحقيبة على مبلغ مالي كبير بالعملة المصرية يقدر بمليون و200 ألف جنيه، إلى جانب مبلغ بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى بطاقة فيزا، وقام بالإرشاد عن مكان المبالغ المالية والكارت المسروق.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا من مهندس يفيد بتعرض سيارته للسرقة، والاستيلاء على حقيبة تحتوي على مبالغ مالية ضخمة. وعلى الفور، كثّف رجال المباحث تحرياتهم، وتمكنوا من تحديد هوية المتهم بعد فحص كاميرات المراقبة.

وجرى ضبط المتهم، وبعرض المضبوطات على مقدم البلاغ، تعرف عليها وأكد ملكيته لها، موجها إليه اتهاما مباشر بالسرقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.