الحبس عامين لعاطلين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية وعملات أجنبية في الزيتون

قضت محكمة جنح الزيتون، بمعاقبة عاطلين، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية وعملات أجنبية من داخل شقة بأسلوب التسلق بالحبس عامين.

واعترف المتهمان أمام النيابة العامة أنهما استغلا أن الشقة خالية من السكان لفترات طويلة، وتسللا إليها، وفتشا في محتوياتها وعثروا على مشغولات ذهبية ومقتنيات أخرى استوليا عليها.

وأوضح المتهمان أنهما اتفقا على بيع المشغولات الذهبية وتقسيم حصيلتها بينهما وأخذ المبلغ المالي وإنفاقه على متطباتهما الشخصية.

وتعود تفاصيل الواقعة بورود بلاغا من ربة منزل يفيد سرقة مشغولات من داخل مسكتها وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.



وبإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمان وتبين أنهما عاطلين لهما معلومات جنائية واعترفا بارتكاب واقعة سرقة مبالغ مالية عملة أجنبية وكمية من المشغولات الذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الزيتون بأسلوب "التسلق".

وضبط المتهمان بحوزتهما مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة.

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