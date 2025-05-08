ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة كابلات كهربائية خاصة بإنارة الطريق العام بمنشأة ناصر
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة كابلات كهربائية خاصة بإنارة الطريق العام بمنطقة منشأة ناصر.
سرقة كابلات كهربائية بإنارة الطريق العام بمنشأة ناصر
تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مهندس بالحي بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة مجموعة من الكابلات الكهربائية الخاصة بإنارة إحدى الطرق بنطاق دائرة القسم.
وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة ( 3 عاطلين
لـ 2 منهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (الكابلات الكهربائية "المستولى عليها").
وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهم بارتكاب واقعتي سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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