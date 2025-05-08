إحالة 4 عاطلين للجنايات بتهمة حيازة أسلحة نارية ومخدرات بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة 4 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة "آيس والهيروين المخدر"، بقصد الاتجار بمدينة نصر لمحكمة الجنايات.



وأكد تقرير المعمل الكيماوي أنه تم أخذ عينة من المضبوطات وتبين أنها لمسحوق بيج اللون داخل كيس بلاستيك شفاف وزن 600 جرام، وأنها لجوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.



تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، معلومات تفيد بقيام 4 عاطلين بحيازة المخدرات، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.



وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 4 عاطلين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة، حيث عثر بحوزتهم على (3 طبنجة – 2 بندقية خرطوش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية لمخدر الآيس).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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