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حوادث

المشدد 3 سنوات لعصابة المخدرات في 15 مايو

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف لـ 3 عاطلين متهمين بترويج مخدر الحشيش وحيازة حيازة سلاح وطلقات نارية لذات العيار بمنطقة 15 مايو.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار وحيازة سلاح وطلقات نارية لذات العيار بدون تصريح أو مسوغ قانوني.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد بقيام تشكيل عصابي بترويج المواد المخدرة، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين ومكان تواجدهم.


وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقت قوات الأمن القبض علي 3 عاطلين لهم معلومات جنائية وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مخدر الحشيش وأقراص الترامادول وسلاح ناري وطلقات نارية تستخدم فى السلاح المضبوط.


وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة مخدر الحشيش ترويج مخدر الحشيش النيابة العامة مديرية أمن القاهرة

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