محافظ القاهرة يفتتح سوقين حضاريين في المقطم (صور)

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني الافتتاح الرسمى لسوقي عمار بن ياسر، وعبد المجيد محمود الحضاريين بالمقطم واللذين اقامهما صندوق تحيا مصر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقضاء على العشوائيات، وتوفير أماكن حضارية للباعة فى أسواق مجمعة.

وأكد محافظ القاهرة أن إنشاء السوقين يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة تخطيط العاصمة، واستعادة رونقها الحضاري، مشيرًا إلى أنه تم نقل الباعة للسوقين بعد إزالة سوق الزلزال العشوائى كأحد النماذج الحضارية للتسوق المتكامل فى المنطقة.

وأضاف محافظ القاهرة أن كافة المشروعات التنموية التى تقيمها الدولة تأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية برفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مثمنًا دور صندوق تحيا مصر فى دعم اقتصاد مصر ومبادراته التي تستهدف رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن مشروع تطوير الأسواق العشوائية يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية، التي تعمل عليها الدولة جاهدة للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين واستعادة المشهد الحضاري لمحافظات الجمهورية، في إطار ضمان حياة كريمة للمواطن ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة له، بالإضافة للتحول لأسواق متكاملة تزيد من فرص العمل والاستثمار.

واضاف أن الأسواق الحضارية ساهمت في القضاء على العديد من الأسواق العشوائية التي كانت تعاني من مشاكل عديدة، مثل تدنى مستوى النظافة وفقدان اشتراطات الصحة والسلامة وعدم التنظيم، كما ساهمت الأسواق الحضارية في تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث وفرت لهم أماكن لشراء السلع والمنتجات بأسعار مناسبة وتحت إشراف الدولة فى أماكن آمنة ومنظمة ونظيفة.

واشار المحافظ إلى أن سوقي عمار بن ياسر، وعبد المجيد محمود الحضاريين مزودين بأنظمة الإنذار الآلي، ومكافحة الحرائق، ومدعمين بكل وسائل الحماية والأمان، مع توافر المرافق اللازمة بهما كالمياه والصرف الصحى والكهرباء ووسائل التهوية الجيدة .

وأوضح محافظ القاهرة أن سوق عبد المجيد محمود مقام على مساحة ٦.٨ فدان، ويضم ٤ مولات كل مول به ٤٥ محلًا بإجمالي ١٨٠ محلًا بمساحات مختلفة لبيع الملابس، والأحذية، والمنتجات الجلدية، والعطور، ومستحضرات التجميل، ولعب الأطفال، وصيانة الكمبيوتر، والاكسسوارات، وتفصيل الملابس، بالإضافة إلى هنجر لبيع الأسماك، واللحوم، والدواجن، والخضروات، والبيض والفاكهة، والمواد الغذائية، والمفروشات، والأدوات المنزلية، والمجمدات، والمشويات، والمخبوزات المتنوعة، كما يضم السوق مبنى إداري، ومسجد، وكافيتريا، ومنطقة مظلات، و٧ مناطق انتظار، وشواية، و٢ فرن.



وأردف: أما سوق عمار بن ياسر فمقام على مساحة ٥.٧ فدان، ويضم ١٥٣ محلًا وفرشة تمارس فيه أنشطة بيع الخضار، والفاكهة، واللحوم، والأسماك، والدواجن، والبقالة، والعطارة، والبيض، والمخبوزات المتنوعة، والمشويات، والمنظفات، والبلاستيكات، بالإضافة إلى ٤ أفران متنوعة، و٢٠ محل خارجي، وكافيتريا، و٢ شواية، ومنطقة مظلات، و٥ مناطق انتظار.

ولفت محافظ القاهرة إلى أن التشغيل التجريبى للسوقين شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين نتيجة التصميم المتميز لهما الذى يتيح تجربة شراء سهلة ومتنوعة خاصة مع توافر المسجد وأماكن الانتظار، ووسائل الراحة كالكافتيريات ودورات المياه.



حضر الافتتاح أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ووليد شوقى رئيس حي المقطم، وعدد من قيادات صندوق تحيا مصر، والمحافظة.

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