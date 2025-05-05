أمن القاهرة يكشف ملابسات سقوط عامل من علِ بباب الشعرية

كشف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات وغموض سقوط عامل بمطعم شهير من الطابق الرابع في منطقة باب الشعرية، تبين أنه يمر بحالة نفسية حادة بسبب مروره بضائقة مالية.

وأضافت، أنه قام بإلقاء نفسه من شرفة شقته بالطابق الرابع، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة

سقوط عامل من علٍ بباب الشعرية

كان قسم شرطة باب الشعرية تلقى إخطارا من أحد المستشفيات يفيد بوصول جثة عامل بادعاء سقوط من علٍ بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفي عامل في العقد الثالث من عمره، ويعمل فى أحد المطاعم الشهيرة، وأنه قام بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بسبب مروره بضائقة مالية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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