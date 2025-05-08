استعجال التقرير المروري لإصابة شخصين وتحطم 11 مركبة في اقتحام تريلا لمعرض سيارات بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال التقرير المروري بحادث معارض السيارات الشهيرة بمنطقة القطامية، حيث أصيب شخصان وتحطمت 11 سيارة إثر اصطدام تريلا بالمعرض، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بمنطقة القطامية، حيث اصطدمت سيارة نقل "تريلا" بمعرض سيارات، ما أسفر عن إصابة شخصين وتحطم عدد كبير من السيارات داخل المعرض.

التحقيقات الأولية

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما جرى التحفظ على كاميرات المراقبة بالمعرض تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

إجراءات قانونية

وتم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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