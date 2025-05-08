الخميس 08 مايو 2025
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ثقافة وفنون

كواليس تدريبات أرماس وريفز على المشاهد القتالية بفيلم Ballerina (فيديو)

Ballerina، فيتو
Ballerina، فيتو

آنا دي أرماس، نشرت الصفحة الرسمية لفيلم Ballerina، علي موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، فيديو يرصد جانب من تدريبات النجمين آنا دي أرماس، وكيانو ريفز، لفيلم Ballerina المشتق من أفلام، John Wick.

وظهر في مقطع الفيديو كلا من آنا دي أرماس، وكيانو ريفز، وهما يتدربان علي المشاهد القتالية التي يتضمنها فيلم Ballerina.

 

وطرحت شركة ليونزجيت، بوستر رسمي جديد، لفيلم Ballerina، من بطولة الممثلة آنا دي أرماس، والمشتق من سلسلة أفلام John Wick.

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وظهرت آنا دي آرماس، في البوستر الجديد، وهي تمسك بمسدس ناري، فيما تسيل الدماء من أعلى رأسها.

 

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وطرحت الشركة المنتجة لفيلم Ballerina، ليونزجيت، مقطع فيديو جديد، وصلت مدته لـ ٣ دقائق و١٢ ثانية، يرصد كواليس تصوير فيلم الأكشن [ BALLERINA، والمقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ 6 يونيو.

 

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تفاصيل فيلم Ballerina

وفيلم "Ballerina"، مشتق من سلسلة أفلام الأكشن الشهيرة لكيانو ريفز، “John Wick”، وهو من بطولة الممثلة الكوبية  آنا دي أرماس، وكيانو ريفز، وإخراج، لين وايزمان.

 وتدور أحداث فيلم Ballerina، حول فتاة يتم اختيارها لتكون قاتلة محترفة، تحاول الانتقام ممن قتلوا عائلتها.

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