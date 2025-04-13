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حوادث

مسن متهم بالتحرش بفتاة في الوايلي: ارحموا كبر سني أنا نظري ضعيف

تحرش بفتاة، فيتو
تحرش بفتاة، فيتو

“ارحموا كبر سني وضعفي”.. هكذا قالها مسن متهم بالتحرش بفتاة داخل إحدى وسائل المواصلات العامة بالقاهرة، أثناء إدلائه بأقواله أمام نيابة الوايلي.

وأضاف أن نظره ضعيف والميني باص الذي كان يستقله مظلم ولم يرى شيئا وأثناء إعطاءه الأجرة للسائق لامس الفتاة دون قصد ودون أن يرى.

وأشار إلى أنه لم يكن يقصد ملامستها أو التحرش بها، وطالب بأن ينظروا إليه وإلى كبر سنه مقدما اعتذاره للفتاة عما بدر منه.

وكانت فتاة قد تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة الوايلي تتهم فيه رجلًا مسنًا بالتحرش بها خلال عودتها إلى المنزل برفقة والدتها، إذ فوجئت به يلمسها بطريقة غير لائقة، لتمسك بيده وتواجهه أمام الركاب.

وقالت المجني عليها في محضر الشرطة: إنها كانت تجلس في المقعد الأمامي بجوار والدتها، عندما شعرت بشيء يحتك بها، لتكتشف أن الرجل يمد يده بشكل غير مقبول، وأضافت: مسكت إيده ولفيت عليه، وبدأت أزعق، وفجأة قال نزلوني نزلوني".

وأوضحت الفتاة أن بعض الركاب تجاهلوا الموقف، فيما وقفت إحدى الراكبات بجانبها وساندتها، وحاول المتهم استعطاف الحضور بادعاء البكاء، ثم تمكن من مغادرة السيارة قبل وصول الشرطة.

وتباشر جهات التحقيق المختصة إجراءاتها في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

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