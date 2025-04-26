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أخبار مصر

رجال الإسعاف يعيدون أمانات بـ 900 ألف جنيه لعامل بمحل ذهب

مسعف مصطفى محمود
مسعف مصطفى محمود عبد الباقي وفني قيادة خالد عاشور

 كشفت هيئة الإسعاف المصرية عن تفاصيل حادث دراجة نارية لعامل بمحل ذهب يقود رجال الإسعاف لتسليم أمانات بقيمة 900 ألف جنيه.


الحادث في طريق السويس أمام بوابة المطار اتجاه مصر الجديدة

 وقالت هيئة الإسعاف إن الحادث وقع على طريق السويس أمام بوابة المطار اتجاه مصر الجديدة.

وتلقت هيئة الإسعاف المصرية بلاغا عن حادث لسائق دراجة نارية، هرعت المركبة الإسعافية كود 3077 إلى مكان الحادث، لتصل إلى المصاب في غضون 4 دقائق فقط.

وكان حادث دراجة نارية أسفر عن مصاب واحد فقط، مصاب بكسور متعددة وباضطراب في درجة الوعي، ولا يرافقه أحد.

 

أكدت هيئة الإسعاف المصرية أنه تم اسعاف المصاب من خلال استخدام الجبائر الجاهزة وتركيب الجبيرة العنقية مع تأمين مجرى الهواء للمصاب، ومتابعة علاماته الحيوية.

وأثناء إسعاف المصاب والشروع في نقله بواسطة البوردة الصلبة تحسبًا لوجود أي إصابات بالعمود الفقري، تبين وجود شنطة حمراء تمزقت بعض أجزائها وظهرت منها رزم مالية.

 

تسليم أمانة مالية لمحل الذهب 

 وتحفظ الطاقم الإسعافي على المبلغ واصطحب المصاب إلى المستشفى، وبعد التأكد من استقرار درجة وعيه أكد المصاب أن ذلك المبلغ يعود لمحل الذهب الذي يعمل به.

تواصل الطاقم الإسعافي مع أصحاب ذلك المبلغ النقدي لطمأنتهم على المصاب وتم تسليمهم كامل المبلغ الذي بلغت قيمته تسعمائة ألف جنيه.

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وكشفت هيئة الإسعاف المصرية عن أبطال الواقعة وهم، مسعف مصطفى محمود عبد الباقي، وفني قيادة خالد عاشور.

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