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محافظ القاهرة: سوق عبدالمجيد الحضاري يضم 4 مولات (فيديو)

محافظ القاهرة، فيتو
محافظ القاهرة، فيتو
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 تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، سوق عبد المجيد محمود الحضاري بالمقطم والذى تم نقل باعة سوق الزلزال له.

 وأضاف محافظ القاهرة أنه سوق عبد المجيد محمود يضم ٤ مولات، بإجمالي ٢٢٢ محلا، وكافيتريا، منهم ٤٠ محلا للفاكهة والخضار.

 وقال صابر إن سوق عبد المجيد محمود يقع على مساحة ٦.٨ فدان، ويتضمن ١٨٠ محلا تجاريا وهنجر، والإيجار الشهرى يبدأ من 1000 جنيه حتى 15 ألفا.

يذكر أن السوق مزود  بأنظمة الإنذار الآلي، ومكافحة الحرائق، ومدعم بكل وسائل الحماية والأمان، مع توافر المرافق اللازمة بهما.

 وأكد محافظ القاهرة أنه تم توفير أماكن لكافة الباعة المتواجدين فى السوق القديم بالأسواق الحضارية الجديدة ليستطيعوا ممارسة أنشطتهم المختلفة فى مكان منظم وآمن للباعة والمترددين على السوق.

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