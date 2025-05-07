الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

العمل تطلق حزمة برامج تدريبية لتنمية قدرات الكوادر البشرية

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
ads

أطلقت وزارة العمل حزمة من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة للعاملين بها وذلك في إطار توجيهات محمد جبران وزير العمل، بالارتقاء بجودة وكفاءة الأداء داخل ديوان عام الوزارة ومديرياتها، وتنمية قدرات الكوادر البشرية.

 

وأوضحت غادة إبراهيم مدير عام تنمية المواهب أن البرامج التدريبية استهدفت رفع كفاءة الصف الثاني من القيادات والعاملين، ضمن خطة التدريب لعام 2024-2025 مؤكدة  الاستمرار في الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره أساس التطوير ونجاح منظومة العمل،والتركيز على تطوير مهارات العاملين في مجالات متعددة، منها إدارة الأزمات، وإعداد وكتابة التقارير، ومهارات الاتصال الفعال، وتطبيقات الحاسب الآلي.

 

وأضافت أنه تم تنفيذ  البرامج، بالتعاون مع نخبة من المدربين المعتمدين، تحت إشراف ومتابعة من فريق عمل الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستثمار فى العنصر البشري مهارات الاتصال الفعال وزير العمل وزارة العمل محمد جبران وزير العمل مهارات الاتصال تطوير قدرات العاملين

مواد متعلقة

اليوم، غلق باب التقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية 2025

إغلاق باب التقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية 2025 غدًا

بـ نصف مليون جنيه شهريا، خطوات ورابط التقديم لوظائف وزارة العمل في البحرين

العمالة غير المنتظمة تطالب وزارة العمل صرف منحة شهر رمضان المبارك

الأكثر قراءة

فجوري وتوبتي في العلن، وائل غنيم يوجه رسالة لتركي آل الشيخ ويكشف سر الإساءة إليه

تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بقيادة الرمادي

السيسي: ملتزمون بالحفاظ على دير سانت كاترين ولا يستطيع أحد أن يمسه

بملابس صفراء وجلسة غير لائقة في لقاء رسمي، بسمة وهبة تثير انتقادات المصريين

وزير المالية: نظام ضريبي مبسط ومتكامل لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويا

“إِنَّما أَتخوفُ عليكم رجل آتاه الله القُرآنَ فغيَّر معناه”، نص خطبة الجمعة القادمة

إصابة شخصين وتحطم 11 مركبة في اقتحام تريلا لمعرض سيارات بالقطامية (صور)

الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل

خدمات

المزيد

42 جنيها أعلى سعر لكيلو السكر اليوم الأربعاء

لبسوا الأطفال صيفي، الأرصاد تعلن بداية الموجة الحارة وتكشف موعد ذروتها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عدد الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2025 ودرجاتها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز لي التعاقد على شراء كميات محددة من الحبوب الزراعية كالأرز والذرة قبل الحصاد؟

تفسير رؤية القمر في المنام وعلاقته بالخير الكثير والمال الوفير

“إِنَّما أَتخوفُ عليكم رجل آتاه الله القُرآنَ فغيَّر معناه”، نص خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية