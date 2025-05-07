العمل تطلق حزمة برامج تدريبية لتنمية قدرات الكوادر البشرية

أطلقت وزارة العمل حزمة من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة للعاملين بها وذلك في إطار توجيهات محمد جبران وزير العمل، بالارتقاء بجودة وكفاءة الأداء داخل ديوان عام الوزارة ومديرياتها، وتنمية قدرات الكوادر البشرية.

وأوضحت غادة إبراهيم مدير عام تنمية المواهب أن البرامج التدريبية استهدفت رفع كفاءة الصف الثاني من القيادات والعاملين، ضمن خطة التدريب لعام 2024-2025 مؤكدة الاستمرار في الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره أساس التطوير ونجاح منظومة العمل،والتركيز على تطوير مهارات العاملين في مجالات متعددة، منها إدارة الأزمات، وإعداد وكتابة التقارير، ومهارات الاتصال الفعال، وتطبيقات الحاسب الآلي.

وأضافت أنه تم تنفيذ البرامج، بالتعاون مع نخبة من المدربين المعتمدين، تحت إشراف ومتابعة من فريق عمل الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب.

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